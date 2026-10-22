Los Jaivas vuelve a Rapa Nui para ofrecer concierto gratuito

La legendaria banda chilena Los Jaivas volverá a Rapa Nui por tercera vez para ofrecer un concierto gratuito junto a Matato'a, reconocido grupo de la isla.

La visita se dará en pleno desarrollo de su gira, "45 años de Alturas de Macchu Picchu", un tour que llevará la emblemática obra inspirada en la poesía de Pablo Neruda a distintos países de Latinoamérica y el mundo.

"Iorana Rapa Nui", saludó el histórico pianista y fundador del grupo, Claudio Parra, en un mensaje junto a la instrumentista Juanita Parra, anunciando que "vamos a volver a tocar en la isla para ustedes y para toda la comunidad después de 10 años de ausencia".

El espectáculo gratuito se realizará el próximo viernes 30 de octubre, a las 20:00 horas, en el escenario de Hanga Vare Vare, siendo un show en apoyo del proyecto Vaka Rapa Nui, iniciativa que busca recuperar y proyectar hacia las nuevas generaciones los conocimientos de navegación ancestral del pueblo Rapa Nui.