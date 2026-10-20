Mon Laferte y Rosalía actuarán en los Latin Grammy 2026

Rosalía y Mon Laferte se encuentran entre los artistas que actuarán en la 27ª edición de los Latin Grammy, que se llevará a cabo el 12 de noviembre en Las Vegas, informó este martes la Academia Latina de la Grabación.

A ellos se suman el colombiano Juanes, la brasileña Anitta, los mexicanos Vivir Quintana, Silvana Estrada, Carín León, Xavi o Banda Los Recoditos, así como el uruguayo Jorge Drexler, el puertorriqueño Daddy Yankee, los venezolanos de Rawayana y Elena Rose y Kany García.

Estos artistas son los primeros en confirmarse para la gala, que se celebrará en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

Rosalía suma siete nominaciones a los Latin Grammy, todas vinculadas a su álbum "Lux", entre ellas álbum, grabación y canción del año.

Por su parte, Yankee llega a esta celebración de la música en español como la Persona del Año, una distinción que se otorga a artistas destacados de la música latina en honor a su trayectoria artística y musical, así como sus contribuciones humanitarias y su impacto cultural.

Drexler también compite en los apartados más importantes con su disco "Taracá"; y Silvana Estrada alcanzó seis nominaciones con su álbum "Vendrán suaves lluvias", igual que Laferte gracias a "Femme Fatale".

El artista más nominado de esta edición es el compositor Edgar Barrera, con 10 candidaturas, seguido por Rosalía, Karol G, Ca7riel & Paco Amoroso y Drexler, que suman siete respectivamente.