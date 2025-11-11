Beto Cuevas lanzó la primera canción de su "nueva etapa artística"

El cantante Beto Cuevas, la voz del grupo La Ley, lanzó en plataformas digitales "¡Respira!", una canción inédita que formará parte de su nuevo disco, a editarse durante el año 2026 y que representa su "nueva etapa artística".

Tras "Colateral" (2019) vino la pandemia y luego el principal proyecto del artista fue una gira acústica por América Latina; y ahora esta canción marca -detalla el equipo de Cuevas- "un regreso a las raíces rockeras de Beto, con una energía renovada y una producción contemporánea que combina guitarras orgánicas, atmósferas electrónicas y una interpretación poderosa".

"Vivimos rodeados de ruido, de prisa, de exigencias que nos desconectan de lo verdaderamente importante. Descubrí que respirar -con conciencia- puede ser un acto de libertad", relata el cantante, quien en diciembre de 2023 protagonizó una "exclusiva y excepcional" reunión con La Ley, para el Festival Bésame Mucho, en California.