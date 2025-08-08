Myriam Hernández anuncia fechas de su gira en regiones: venta de entradas

La cantante Myriam Hernández anunció nuevas fechas para su gira "Tauro" en el norte y sur de Chile.

La Baladista de América, que se presentó el pasado mayo en el Estadio Nacional, llegará para presentarse en Iquique, Antofagasta, La Serena, Talcahuano, Temuco y Puerto Montt.

Cabe recordar que estas fechas fueron pospuestas por problemas con la productora "NyN Producciones", que incumplió "asuntos contractuales, técnicos y logísticos", lo que "ponía en riesgo la calidad e integridad del espectáculo, y por ende, la seguridad de los asistentes que Myriam siempre procura entregar en sus presentaciones".

Nuevas fechas y venta de entradas

Con estas reprogramaciones, el tour de Myriam Hernández quedaría establecida de la siguiente forma:

Iquique : Gimnasio Casa del Deportista; viernes 28 de noviembre de 2025

: Gimnasio Casa del Deportista; viernes 28 de noviembre de 2025 Antofagasta : Estadio Sokol; Sábado 8 de noviembre de 2025

: Estadio Sokol; Sábado 8 de noviembre de 2025 La Serena : Coliseo Municipal; Domingo 30 de noviembre de 2025

: Coliseo Municipal; Domingo 30 de noviembre de 2025 Talcahuano : Coliseo La Tortuga; Viernes 21 de noviembre de 2025

: Coliseo La Tortuga; Viernes 21 de noviembre de 2025 Temuco : Gimnasio UFRO; Domingo 7 de diciembre de 2025

: Gimnasio UFRO; Domingo 7 de diciembre de 2025 Puerto Montt: Arena Puerto Montt; Domingo 14 de diciembre de 2025

En tanto, la venta de entradas comenzará el mediodía del martes 12 de agosto a través de Puntoticket.

Además, los tickets adquiridos para las respectivas fechas suspendidas seguirán siendo válidos para estos shows.