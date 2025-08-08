Myriam Hernández anuncia fechas de su gira en regiones: venta de entradas
La Baladista de América llegará al norte y sur del país con su gira "Tauro".
La Baladista de América llegará al norte y sur del país con su gira "Tauro".
La cantante Myriam Hernández anunció nuevas fechas para su gira "Tauro" en el norte y sur de Chile.
La Baladista de América, que se presentó el pasado mayo en el Estadio Nacional, llegará para presentarse en Iquique, Antofagasta, La Serena, Talcahuano, Temuco y Puerto Montt.
Cabe recordar que estas fechas fueron pospuestas por problemas con la productora "NyN Producciones", que incumplió "asuntos contractuales, técnicos y logísticos", lo que "ponía en riesgo la calidad e integridad del espectáculo, y por ende, la seguridad de los asistentes que Myriam siempre procura entregar en sus presentaciones".
Con estas reprogramaciones, el tour de Myriam Hernández quedaría establecida de la siguiente forma:
En tanto, la venta de entradas comenzará el mediodía del martes 12 de agosto a través de Puntoticket.
Además, los tickets adquiridos para las respectivas fechas suspendidas seguirán siendo válidos para estos shows.
Ver esta publicación en Instagram