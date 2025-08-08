Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago22.8°
Humedad35%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Magazine | Música

Myriam Hernández anuncia fechas de su gira en regiones: venta de entradas

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

La Baladista de América llegará al norte y sur del país con su gira "Tauro".

Myriam Hernández anuncia fechas de su gira en regiones: venta de entradas
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La cantante Myriam Hernández anunció nuevas fechas para su gira "Tauro" en el norte y sur de Chile. 

La Baladista de América, que se presentó el pasado mayo en el Estadio Nacional, llegará para presentarse en Iquique, Antofagasta, La Serena, Talcahuano, Temuco y Puerto Montt. 

Cabe recordar que estas fechas fueron pospuestas por problemas con la productora "NyN Producciones", que incumplió "asuntos contractuales, técnicos y logísticos", lo que "ponía en riesgo la calidad e integridad del espectáculo, y por ende, la seguridad de los asistentes que Myriam siempre procura entregar en sus presentaciones". 

Nuevas fechas y venta de entradas

Con estas reprogramaciones, el tour de Myriam Hernández quedaría establecida de la siguiente forma:

  • Iquique: Gimnasio Casa del Deportista; viernes 28 de noviembre de 2025
  • Antofagasta: Estadio Sokol; Sábado 8 de noviembre de 2025
  • La Serena: Coliseo Municipal; Domingo 30 de noviembre de 2025
  • Talcahuano: Coliseo La Tortuga; Viernes 21 de noviembre de 2025
  • Temuco: Gimnasio UFRO; Domingo 7 de diciembre de 2025
  • Puerto Montt: Arena Puerto Montt; Domingo 14 de diciembre de 2025

En tanto, la venta de entradas comenzará el mediodía del martes 12 de agosto a través de Puntoticket. 

Además, los tickets adquiridos para las respectivas fechas suspendidas seguirán siendo válidos para estos shows. 

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada