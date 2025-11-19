Oasis en Chile: Noel Gallagher fue visto en el concierto de Billy Idol

En la previa del show de Oasis, el músico Noel Gallagher asistió al concierto de Billy Idol en el Movistar Arena.

El guitarrista llegó a Chile la mañana de este martes tras su multitudinario paso por Argentina y, anoche, tuvo una salida nocturna para ir al recital junto a parte de su staff y Sally Mash, su actual pareja.

La presencia del oriundo de Manchester, que vio el espectáculo de su colega desde uno de los palcos preferenciales, no pasó desapercibida para los asistentes, quienes compartieron en redes sociales fotos y vídeos del artista en el recinto.

Cabe señalar que, desde el inicio de la gira "Live 25'", es la primera vez que se ve a Gallagher en el concierto de otro artista en la misma ciudad antes de su propio show.

A 16 años de su última visita en conjunto a territorio chileno, los ídolos del britpop se presentarán este miércoles en el Estadio Nacional, mismo lugar donde se desplegó el logo del grupo en un show de drones.