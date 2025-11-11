Síguenos:
Tópicos: Magazine | Música

Revelan la causa de muerte de Ace Frehley, exguitarrista de Kiss

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El músico falleció el pasado 16 de octubre a los 74 años.

El pasado 16 de octubre, se conoció la muerte del músico Paul Daniel "Ace" Frehley, recordado guitarrista de la banda Kiss, a los 74 años. 

De acuerdo a reportes, el deceso del artista ocurrió luego de que pasara semanas hospitalizado a raíz de una hemorragia cerebral, que sufrió al caerse en su estudio. 

Asimismo, se informó que Frehley había cancelado todas sus presentaciones del 2025, apuntando a "problemas de salud".

Revelan la causa de muerte de Ace Frehley

Ahora bien, a casi un mes de su partida, se ha revelado la causa de muerte de Ace Frehley. 

Según la revista People, el artista falleció debido a un traumatismo craneoencefálico, producto de la caída que sufrió.

En este contexto, el citado medio indicó que el golpe fue tan grave que le costó la vida y que el deceso fue catalogado como accidental. 

 

 

