Revelan la causa de muerte de Ace Frehley, exguitarrista de Kiss

El pasado 16 de octubre, se conoció la muerte del músico Paul Daniel "Ace" Frehley, recordado guitarrista de la banda Kiss, a los 74 años.

De acuerdo a reportes, el deceso del artista ocurrió luego de que pasara semanas hospitalizado a raíz de una hemorragia cerebral, que sufrió al caerse en su estudio.

Asimismo, se informó que Frehley había cancelado todas sus presentaciones del 2025, apuntando a "problemas de salud".

Revelan la causa de muerte de Ace Frehley

Ahora bien, a casi un mes de su partida, se ha revelado la causa de muerte de Ace Frehley.

Según la revista People, el artista falleció debido a un traumatismo craneoencefálico, producto de la caída que sufrió.

En este contexto, el citado medio indicó que el golpe fue tan grave que le costó la vida y que el deceso fue catalogado como accidental.