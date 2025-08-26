Alberto Plaza vuelve a la música: Realizará gira sinfónica por Chile

Tras años convertido en activista político, el cantante Alberto Plaza regresa a la música con una gira de conciertos por Chile con la que celebrará sus 40 años de trayectoria.

Plaza recorrerá 15 ciudades del país durante el mes de octubre ofreciendo un espectáculo basado en todos sus éxitos. En algunas paradas, como la de Talcahuano (9), Gran Arena Monticello (17) y Coquimbo (30), el cantautor montará un show junto a una orquesta sinfónica.

"Estoy muy emocionado de poder celebrar estos 40 años de música, la respuesta ha sido maravillosa, es una ocasión para revivir momentos lindos de la vida, es como una máquina del tiempo, las personas se conectan con su historia, con sus recuerdos", comentó el cantante.

Además de las mencionadas ciudades, la gira de Alberto Plaza también pasará por Chillán, Pucón, Antofagasta, Los Ángeles, Talca y Viña del Mar, entre otras.

Las entradas para esta gira de Alberto Plaza están disponibles en Ticketpro, Ticketplus y Passline.