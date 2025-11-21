Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago30.3°
Humedad17%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

Andy Bell de Erasure vuelve a Chile en 2026: Fecha, recinto y entradas

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Las entradas se pondrán a la venta este 24 de noviembre.

Andy Bell de Erasure vuelve a Chile en 2026: Fecha, recinto y entradas
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Andy Bell, la inconfundible voz de Erasure y uno de los íconos más influyentes del synth-pop mundial, confirma su esperado regreso a Chile.

El regreso de Bell a los escenarios chilenos coincide con un momento particularmente vibrante de su carrera: la presentación de "Ten Crowns", su tercer álbum de estudio y su primer trabajo en solitario desde "Non-Stop" (2010).

Este nuevo disco, fruto de más de una década de colaboración con el productor Dave Audé, fusiona dance, eurodisco y elementos de gospel, dando vida a un sonido fresco, emocional y profundamente personal.

¿Dónde y cuándo es?

El show de Andy Bell en Chile se realizará en Gran Arena Monticello el próximo sábado 17 de enero de 2026.

Las entradas se pondrán a la venta por sistema Ticketmaster desde el lunes 24 de noviembre a las 14.00 horas.

Además se confirmó que Andy Bell ofrecerá un segundo concierto en el país el día 16 de enero en el Teatro Caupolicán.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada