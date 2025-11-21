Andy Bell de Erasure vuelve a Chile en 2026: Fecha, recinto y entradas

Andy Bell, la inconfundible voz de Erasure y uno de los íconos más influyentes del synth-pop mundial, confirma su esperado regreso a Chile.

El regreso de Bell a los escenarios chilenos coincide con un momento particularmente vibrante de su carrera: la presentación de "Ten Crowns", su tercer álbum de estudio y su primer trabajo en solitario desde "Non-Stop" (2010).

Este nuevo disco, fruto de más de una década de colaboración con el productor Dave Audé, fusiona dance, eurodisco y elementos de gospel, dando vida a un sonido fresco, emocional y profundamente personal.

¿Dónde y cuándo es?

El show de Andy Bell en Chile se realizará en Gran Arena Monticello el próximo sábado 17 de enero de 2026.

Las entradas se pondrán a la venta por sistema Ticketmaster desde el lunes 24 de noviembre a las 14.00 horas.

Además se confirmó que Andy Bell ofrecerá un segundo concierto en el país el día 16 de enero en el Teatro Caupolicán.