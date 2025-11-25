Anoushka Shankar, figura del world music, debutará en Chile

La sitarista británica Anoushka Shankar, hija del legendario Ravi Shankar y figura del world music y la música india contemporánea, debutará en Chile durante 2026, con un show en el Teatro Nescafé.

Junto a su cuarteto, la artista presentará "Chapter III: We Return to Light", la tercera parte de una trilogía iniciada en 2023, "basada en la conexión humana, la paz y la esperanza".

El show, agendado para el 29 de marzo próximo, tiene entradas a través de Ticketmaster, desde 43.700 pesos.