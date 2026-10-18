BTS despidió su exitoso paso por Chile vestidos de huaso y con "Spine Breaker"

BTS se despidió de Chile este sábado con su tercer y último show en el Estadio Nacional, vistiendo trajes tradicionales, ocupando chilenismos y regalando a ARMY -como se denomina a la fanaticada del septeto surcoreano- una de las canciones más solicitadas por los seguidores chilenos.

En cada show del fenómeno del K-pop hay dos canciones sorpresa que no están dentro del setlist y, en esta oportunidad, su concierto de despedida en el coliseo ñuñoíno incluyó "Jump" y la muy solicitada "Spine Breaker".

Aquel tema, incluido en el álbum "Skool Luv Affair", desató la euforia ARMY, ya que tiene un vínculo especial con el país: durante la visita del grupo a Chile en marzo de 2017, los integrantes grabaron un videoclip de la canción al interior del hotel donde se hospedaban.

Tal como en los días previos, los integrantes del grupo se prepararon para hablar en español en múltiples momentos del show, llevando al escenario varios modismos chilenos, con V diciendo "tiki-tiki-ti" y saludando a los fans nacionales señalando "ARMY Chile, ¿cómo estai, poh?".

El clásico "Ceacheí" no estuvo ausente en la tercera noche, donde todos los integrantes de BTS sorprendieron a todo el Estadio Nacional luciendo vestimentas tradicionales de huaso, incluyendo la chupalla.

Uno de los trajes más comentados fue el de Jin, pues la manta que usó poseía tonos lilas y morados, poco habituales para esta prenda tradicional y que representan los colores del grupo surcoreano.

Además, RM destacó que, a la fecha en la gira, Chile ha sido "el mejor" país al corear "Arirang". Durante "Body to Body", tema de su nuevo disco, BTS incorporó el canto tradicional coreano que da nombre a su álbum y a su gira mundial, con miles de ARMY chilenas coreándolo a todo pulmón en las tres fechas.

"Hemos ido a muchos países hasta ahora y la verdad cuando cantamos "Body to Body" y hasta la parte que cantamos 'Arirang', entre todos los países en donde hemos ido, ustedes han sido los mejores", dijo durante el show, desatando los aplausos y la alegría de la fanaticada local.

Carabineros: ARMY tuvo "un comportamiento ejemplar"

Respecto al comportamiento del público durante las presentaciones de BTS, el coronel Claudio Rosales, prefecto de la Prefectura de Santiago Oriente y jefe del servicio policial durante los tres conciertos, destacó la conducta de los asistentes.

"Tanto el día miércoles, el día viernes y el día sábado, el público asistente, que en este caso son las denominadas ARMY (como se denomina a la fanaticada de BTS), tuvieron un comportamiento ejemplar. Obviamente esperamos que fuera así en todos los eventos artísticos o culturales que se realizan acá en nuestro país", declaró.

BTS continúa su gira por Latinoamérica con tres fechas en el Estadio Único de La Plata, Argentina (21, 23 y 24 de octubre), y otras tres en Sao Paulo, Brasil (28, 30 y 31 de octubre).