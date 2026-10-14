BTS en Chile: La razón por la que ARMY quiere escuchar "Spine Breaker" en los shows

BTS ya está Chile para iniciar una serie de tres conciertos en el Estadio Nacional, con presentaciones programadas para este miércoles 14, viernes 16 y sábado 17 de octubre, en el marco de su gira mundial "ARIRANG World Tour".

Uno de los momentos que mantiene expectante a ARMY es el segmento de canciones sorpresa, que varían en cada presentación y permiten al grupo recuperar temas de distintas etapas de su discografía, lo que ha alimentado las expectativas sobre qué interpretarán en Santiago.

Entre las canciones que parte del fandom espera escuchar está "Spine Breaker", un tema que tiene una conexión especial con Chile debido a un registro audiovisual realizado durante la visita del grupo al país en marzo de 2017.

¿Por qué CH-ARMY quiere escuchar "Spine Breaker" en el Estadio Nacional?

Lanzada en 2014 como parte del miniálbum "Skool Luv Affair,Spine Breaker" critica la presión social por comprar ropa costosa para seguir las tendencias y encajar entre los pares, incluso cuando esto representa una carga económica para los padres.

En concreto, la historia del tema con Chile se remonta a marzo de 2017, cuando BTS visitó Santiago para presentarse en el Movistar Arena como parte de su gira "The Wings Tour", una estadía que dejó un recuerdo especial para sus seguidores.

Durante esa visita, los integrantes grabaron un videoclip de la canción al interior del hotel donde se hospedaban, como parte de un episodio de "BTS Gayo", en el que realizaron su propia versión audiovisual del tema con una producción casera.

Pese a que fue interpretada durante la gira en Las Vegas el pasado 24 de mayo, esto no ha impedido que parte de ARMY chileno mantenga la esperanza de escucharla en el Estadio Nacional, debido al vínculo que el tema tiene con el país.