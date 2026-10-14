BTS iluminó el Estadio Nacional en su regreso a Chile
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El Estadio Nacional se tiñó de rojo, morado y otros colores en el primero de los tres shows de BTS en Chile, con ARMY -como se conoce a los seguidores del septeto surcoreano- celebrando el regreso al país de RM, Jin, SUGA, J-hope, Jimin, V y Jung Kook.
Más de 50 mil personas presenciaron el show de este miércoles, donde el ARMY Bomb, el bastón de luz oficial del grupo, fue protagonista.
La banda de K-pop descansará este jueves, para retomar el viernes y sábado las presentaciones agendadas en el coliseo ñuñoíno durante su paso por suelo nacional.
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