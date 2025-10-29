De Saloon anuncia concierto gratuito en el Metro de Santiago

El grupo De Saloon será el protagonista de un nuevo concierto gratuito en el Metro de Santiago.

El trío liderado por Piero Duhart se encuentra celebrando el lanzamiento de "El Sonido del Misterio", su séptimo disco de estudio y el primero desde 2014.

Próximamente De Saloon iniciará una gira promocional por diversas ciudades de Chile, la cual estará coronada por su presentación en el festival Lollapalooza 2026.

A través de sus redes sociales la banda confirmó que se presentará este miércoles 29 de octubre en la estación Quinta Normal (L5) desde las 17:00 horas.