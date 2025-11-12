Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago28.7°
Humedad18%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

El Cuarteto de Nos regresa a Chile con inédito show fuera de Santiago

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El grupo uruguayo estará en Viña del Mar en pleno verano 2026.

El Cuarteto de Nos regresa a Chile con inédito show fuera de Santiago
 Karin Topolanski
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La banda uruguaya de pop/rock El Cuarteto de Nos anunció su regreso a Chile, tras el exitoso show que ofreció en junio pasado en el Movistar Arena.

Sin embargo, los charrúas llevarán su espectáculo -que incluye temas de "Puertas" su décimoctavo disco de estudio- a regiones.

La fecha del concierto fue fijada para el 29 de enero de 2026 y el escenario será el Teatro Municipal de Viña del Mar.

Las entradas, a la venta en Puntoticket, tienen valores entre 34.500 y 115.000 pesos, según la ubicación.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada