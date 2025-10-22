Festival Hecho en Quilicura regresa con 12 artistas locales y show de Supernova

El festival "Hecho en Quilicura", celebrado en dicha comuna de la capital, anunció la cartelera de su undécima versión.

El evento gratuito, a realizarse este sábado 25 de octubre en el Centro Cultural Municipal -a partir de las 14:00 horas-, celebrará el talento emergente, con 12 bandas y artistas locales.

Organizado por la Corporación Cultural Municipal, el encuentro busca impulsar y visibilizar a bandas y solistas locales -12 agrupaciones y solistas en esta versión-, ofreciendo un espacio de proyección artística y formación.

"El Festival Hecho en Quilicura es una muestra concreta del compromiso que tenemos con nuestras y nuestros artistas. Creemos que el acceso a la cultura es un motor de desarrollo y un puente de oportunidades", destacó la alcaldesa Paulina Bobadilla.

Además de la música en vivo, el evento contará con una feria de vinilos, foodtrucks y stands de emprendedores locales. También habrá juegos musicales interactivos con instrumentos como el Arpa láser y el Theremin, que se tocan sin contacto físico, creando una experiencia sonora única.

En tanto, la banda pop Supernova se suma como invitada estelar para cerrar una jornada marcada por la diversidad y la energía juvenil.

Desde su creación en 2014, más de 100 artistas han pasado por el festival, consolidando este espacio como una plataforma clave para el crecimiento de la escena musical comunal y nacional.