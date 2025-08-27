Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nubosidad parcial
Santiago14.6°
Humedad72%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

Green Day en el Parque Estadio Nacional: Horarios, teloneros y accesos

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

La banda estadounidense se presentará en Chile este sábado 30 de agosto.

Green Day en el Parque Estadio Nacional: Horarios, teloneros y accesos
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Este sábado 30 de agosto el Parque Estadio Nacional se teñira de verde con el esperado regreso de Green Day al país.

Los californianos llegan al país de la mano de su último disco "Saviors" (2024) y con un comentado espectáculo donde han lanzado feroces críticas al presidente Donald Trump.

Lotus, la productora a cargo del show, ya entregó las coordenadas para la presentación de Green Day en Santiago, en la cual se espera que toquen 23 canciones y hits como "American idiot", "Basket Case" y "Wake Me Up When September Ends".

Teloneros y horarios

  • Apertura de puertas: 17:00 horas
  • BBS Paranoicos: 18:30 horas
  • Bad Nerves: 19:30 horas
  • Green Day: 21:00 horas

Accesos

Las puertas del Parque Estadio Nacional abrirán a las 17:00 horas. Los ingresos y salidas serán los siguientes:

  • Acceso Av. Grecia para Cancha General, Plateas Poniente A, B, D.
  • Acceso Av. Pedro de Valdivia para Cancha Frontal A, Plateas Oriente A, C y D.
  • Acceso Marathon para Cancha Frontal B y Paquetes Vip
  • Acceso Av. Guillermo Mann sólo para Accesibilidad Universal
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Lotus (@lotuscl)

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada