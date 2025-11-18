Jason Mraz en Chile 2026: Fecha, recinto y venta de entradas

El cantante Jason Mraz, ganador de múltiples premios Grammy, anunció su regreso a Chile con su gira "Return to South America Tour".

A más de una década de su último paso por la región, el artista llegará al Teatro Caupolicán el próximo 25 de febrero de 2026.

"Es una alegría y un verdadero privilegio volver a Sudamérica y México después de tantos años", dijo la voz de temas de "I'm Yours" y "Lucky".

Y añadió: "Mis fans de estas regiones siempre han compartido sus corazones y sus voces con tanta pasión. ¡He escuchado y aceptado su invitación para volver! Me siento profundamente honrado de poder llevarles mi música de nuevo y celebrar nuestras vidas juntos una vez más".

Venta de entradas

Las entradas para Jason Mraz en Chile estarán disponibles en Puntoticket.cl a partir del martes 25 de noviembre a las 11:00 horas, con preventa para clientes del banco auspiciador.

En tanto, la venta general iniciará el jueves 27 de noviembre a las 11:01 horas, mediante el mismo sistema.