K-drama: cancelan show de Minho, Kai y Colde en Santiago

El 14 de septiembre, la Estación Mapocho estaba agendada como escenario del show Overpass, con los artistas k-pop Minho, Kai y Colde; aunque luego el festival se trasladó al Teatro Caupolicán, pero finalmente la fiesta que esperaban los fans no se realizará.

Las estrellas de SHINee y EXO, entre otros, no llegarán a Santiago "debido a inconvenientes internos que impiden su realización", según informó la productora a cargo del concierto.

"Esta decisión se debe a inconvenientes internos no resueltos. Estas circunstancias hacen inviable la realización del evento en las condiciones actuales, ya que no nos permiten garantizar la experiencia de calidad que tanto los artistas como el público merecen", agregó un comunicado.

La nota no especifica qué "inconvenientes internos" motivan la decisión, aunque se enfatizó que "los artistas no son responsables de esta cancelación"; lo que llevó a fans en redes a especular con una baja venta de entradas.