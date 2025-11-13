Limp Bizkit reconfirma su show en Chile con cambio de bandas y recinto

El grupo Limp Bizkit confirmó su regreso a Chile en el marco de su festival Loserville pese a haber sufrido la muerte de su bajista, Sam Rivers, hace algunas semanas.

La productora a cargo aseguró que los estadounidenses sí vendrán al país para encabezar este evento, el cual sufrió una serie de modificaciones respecto del anuncio original.

Uno de los cambios afectó al cartel de artistas y el británico Yungblud no se presentará. En su reemplazo se sumó el grupo Bullet for my Valentine, y se mantuvieron 311, Riff Raff, Ecca Vandal y Slay Squad.

Además se anunció un cambio de recinto que implicará que el festival Loserville aterrice en el Parque Estadio Nacional, ya que el Estadio Monumental oficiará como centro de votación en una hipotética segunda vuelta en las elecciones presidenciales 2025 (sería el 14 de diciembre).

Loserville y el show de Limp Bizkit están agendados para el próximo 13 de diciembre y las entradas se pueden adquirir en Ticketmaster.