Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nubosidad parcial
Santiago27.4°
Humedad27%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

Limp Bizkit reconfirma su show en Chile con cambio de bandas y recinto

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El grupo estadounidense sufrió la muerte de su bajista Sam Rivers en octubre pasado.

Limp Bizkit reconfirma su show en Chile con cambio de bandas y recinto
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El grupo Limp Bizkit confirmó su regreso a Chile en el marco de su festival Loserville pese a haber sufrido la muerte de su bajista, Sam Rivers, hace algunas semanas.

La productora a cargo aseguró que los estadounidenses sí vendrán al país para encabezar este evento, el cual sufrió una serie de modificaciones respecto del anuncio original.

Uno de los cambios afectó al cartel de artistas y el británico Yungblud no se presentará. En su reemplazo se sumó el grupo Bullet for my Valentine, y se mantuvieron 311, Riff Raff, Ecca Vandal y Slay Squad.

Además se anunció un cambio de recinto que implicará que el festival Loserville aterrice en el Parque Estadio Nacional, ya que el Estadio Monumental oficiará como centro de votación en una hipotética segunda vuelta en las elecciones presidenciales 2025 (sería el 14 de diciembre).

Loserville y el show de Limp Bizkit están agendados para el próximo 13 de diciembre y las entradas se pueden adquirir en Ticketmaster.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Lotus (@lotuscl)

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada