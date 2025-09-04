Síguenos:
Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

Mexicanos Los Tigres del Norte vuelven a Chile en diciembre

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl
Celebrando sus más de cinco décadas de trayectoria, la banda mexicana Los Tigres del Norte anunció su regreso a Chile, con un show que se realizará el 19 de diciembre en el Movistar Arena de Santiago.

Denominados por sus seguidores como "Los Jefes de Jefes" de la música norteña o "regional mexicana", como se le conoce en EE.UU., el grupo también ha causado controversia por los narcocorridos, como su canción "Muerte anunciada", que dedicaron al narcotraficante colombiano Pablo Escobar.

Las entradas, a la venta en Puntoticket, tienen valores entre 18.400 y 156.400 pesos.

