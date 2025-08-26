Natalino tocará en Santiago luego de ocho años

El trío pop Natalino anunció un significativo show en Santiago, pues será su regreso a escenarios capitalinos tras ocho años de ausencia, y luego de diversas presentaciones en el extranjero, incluyendo Italia, Colombia o Ecuador.

Cristián Natalino (voz), Eduardo Manzi (bajo) y Hugo Manzi (guitarra y coros) estarán el viernes 10 de octubre en el Club Chocolate, en el Barrio Bellavista, en una presentación que tiene entradas a la venta en Passline, con valores desde 16.000 pesos.