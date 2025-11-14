Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago26.0°
Humedad37%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

Oasis en Chile 2025: este es el setlist del Live '25 Tour

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La banda de los hermanos Gallagher volverá a suelo nacional para presentarse en el Estadio Nacional.

Oasis en Chile 2025: este es el setlist del Live '25 Tour
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Comienza la cuenta regresiva para el concierto de Oasis y es que, después de 16 años, la banda ícono del britpop volverá a Chile.

A un año de anunciar su reunión, los hermanos Liam y Noel Gallagher se presentarán en el Estadio Nacional el próximo miércoles 19 de noviembre. 

Con la gira "Live '25 Tour", iniciada el 4 de julio en Gales, los oriundos de Manchester zanjaron el largo conflicto que llevó al fin del grupo en 2009. 

Este será el setlist de Oasis en Chile

En tanto, la lista de canciones que Oasis tocará en el coloso de Ñuñoa incluye 23 canciones, haciendo un repaso por clásicos de su repertorio como "Wonderwall", "Talk Tonight", "Hello", entre otras. 

  • Hello
  • Acquiesce
  • Morning Glory
  • Some Might Say
  • Bring It on Down
  • Cigarettes & Alcohol
  • Fade Away
  • Supersonic
  • Roll With It
  • Talk Tonight – Noel Gallagher on vocals
  • Little by Little
  • Half a World Away – Noel Gallagher on vocals
  • D'You Know What I Mean?
  • Stand By Me
  • Cast No Shadow
  • Slide Away
  • Whatever
  • Live Forever
  • Rock 'n' Roll Star
  • The Masterplan
  • Don't Look Back In Anger
  • Wonderwall
  • Champagne Supernova
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Oasis (@oasis)

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada