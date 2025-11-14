Oasis en Chile 2025: este es el setlist del Live '25 Tour
La banda de los hermanos Gallagher volverá a suelo nacional para presentarse en el Estadio Nacional.
Comienza la cuenta regresiva para el concierto de Oasis y es que, después de 16 años, la banda ícono del britpop volverá a Chile.
A un año de anunciar su reunión, los hermanos Liam y Noel Gallagher se presentarán en el Estadio Nacional el próximo miércoles 19 de noviembre.
Con la gira "Live '25 Tour", iniciada el 4 de julio en Gales, los oriundos de Manchester zanjaron el largo conflicto que llevó al fin del grupo en 2009.
En tanto, la lista de canciones que Oasis tocará en el coloso de Ñuñoa incluye 23 canciones, haciendo un repaso por clásicos de su repertorio como "Wonderwall", "Talk Tonight", "Hello", entre otras.
