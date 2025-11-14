Oasis en Chile 2025: este es el setlist del Live '25 Tour

Comienza la cuenta regresiva para el concierto de Oasis y es que, después de 16 años, la banda ícono del britpop volverá a Chile.

A un año de anunciar su reunión, los hermanos Liam y Noel Gallagher se presentarán en el Estadio Nacional el próximo miércoles 19 de noviembre.

Con la gira "Live '25 Tour", iniciada el 4 de julio en Gales, los oriundos de Manchester zanjaron el largo conflicto que llevó al fin del grupo en 2009.

Este será el setlist de Oasis en Chile

En tanto, la lista de canciones que Oasis tocará en el coloso de Ñuñoa incluye 23 canciones, haciendo un repaso por clásicos de su repertorio como "Wonderwall", "Talk Tonight", "Hello", entre otras.

Hello

Acquiesce

Morning Glory

Some Might Say

Bring It on Down

Cigarettes & Alcohol

Fade Away

Supersonic

Roll With It

Talk Tonight – Noel Gallagher on vocals

Little by Little

Half a World Away – Noel Gallagher on vocals

D'You Know What I Mean?

Stand By Me

Cast No Shadow

Slide Away

Whatever

Live Forever

Rock 'n' Roll Star

The Masterplan

Don't Look Back In Anger

Wonderwall

Champagne Supernova