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"Ojitos Verdes Tour": Kidd Voodoo anuncia siete shows
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
El cantante estará en ciudades como Antofagasta, Concepción y Temuco durante el primer trimestre de 2027.
El cantante estará en ciudades como Antofagasta, Concepción y Temuco durante el primer trimestre de 2027.
El "sátiro" Kidd Voodoo anunció siete shows a lo largo del país, en el marco de su "Ojitos Verdes Tour", incluyendo una presentación la noche de Año Nuevo en Santiago.
El cantante está promocionando su último disco, "Euforia", el que incluso motivo el lanzamiento de una tarjeta Bip! conmemorativa.
Las fechas confirmadas son:
Las entradas está a la venta a través del mismo sitio del artsta, en euforia2026.cl.