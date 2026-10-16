"Ojitos Verdes Tour": Kidd Voodoo anuncia siete shows

El "sátiro" Kidd Voodoo anunció siete shows a lo largo del país, en el marco de su "Ojitos Verdes Tour", incluyendo una presentación la noche de Año Nuevo en Santiago.

El cantante está promocionando su último disco, "Euforia", el que incluso motivo el lanzamiento de una tarjeta Bip! conmemorativa.

Las fechas confirmadas son:

1 de enero, Año Nuevo 2027 Parque Ciudad Empresaria, Santiago

9 de enero, Quinta Vergara, Viña del Mar

30 de enero, Estadio Ester Roa, Concepción

6 de febrero, Arena Monticello, San Francisco de Mostazal

13 de febrero, Estadio Sánchez Rumoroso, Coquimbo

28 de febrero, Explanada Enjoy, Antofagasta

6 de marzo, Cancha 2 Estadio Germán Becker, Temuco

Las entradas está a la venta a través del mismo sitio del artsta, en euforia2026.cl.