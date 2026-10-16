Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago19.1°
Humedad59%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

"Ojitos Verdes Tour": Kidd Voodoo anuncia siete shows

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cantante estará en ciudades como Antofagasta, Concepción y Temuco durante el primer trimestre de 2027.

 Bizarro/@frafractal
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El "sátiro" Kidd Voodoo anunció siete shows a lo largo del país, en el marco de su "Ojitos Verdes Tour", incluyendo una presentación la noche de Año Nuevo en Santiago.

El cantante está promocionando su último disco, "Euforia", el que incluso motivo el lanzamiento de una tarjeta Bip! conmemorativa.

Las fechas confirmadas son:

  • 1 de enero, Año Nuevo 2027 Parque Ciudad Empresaria, Santiago
  • 9 de enero, Quinta Vergara, Viña del Mar
  • 30 de enero, Estadio Ester Roa, Concepción
  • 6 de febrero, Arena Monticello, San Francisco de Mostazal
  • 13 de febrero, Estadio Sánchez Rumoroso, Coquimbo
  • 28 de febrero, Explanada Enjoy, Antofagasta
  • 6 de marzo, Cancha 2 Estadio Germán Becker, Temuco

Las entradas está a la venta a través del mismo sitio del artsta, en euforia2026.cl.

LEER ARTICULO COMPLETO

cartelera de conciertos
contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada