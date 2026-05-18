Metro siente "Euforia" lanzando Bip! de Kidd Voodoo
La tarjeta inspirada en su último álbum está disponible desde este lunes en algunas estaciones.
El chileno actualmente es el artista nacional más escuchado en Spotify Chile.
El cantante chileno Kidd Voodoo colaboró con el Metro de Santiago para lanzar su propia tarjeta Bip! temática, cuyo diseño se inspira en su más reciente álbum, "Euforia".
Convertido en el artista nacional más escuchado en Spotify Chile, gracias a su single "Incondicional" junto a Mon Laferte, ahora lanzó su Bip! que se encuentra disponible desde este lunes en algunas de las estaciones del tren metropolitano.
Desde Metro informaron que la tarjeta solamente se podrá conseguir en Plaza de Maipú, Plaza de Puente Alto, Escuela Militar y Baquedano (Línea 1 y Línea 5).
La colaboración entre el músico y Metro se dio luego del concierto gratuito que entregó el pasado 9 de mayo en Plaza de Maipú, donde presentó su último disco.