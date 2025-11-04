Paul Anka reprogramó show en Santiago por pronóstico de lluvia

A raíz del pronóstico de lluvias para la tarde del jueves 6 de noviembre, el concierto que ese día daría el crooner canadiense Paul Anka fue reagendado, para el día siguiente.

El show del legendario compositor y cantante está programado en el espacio Jardines de El Mercurio, al aire libre, lo que impide su realización en caso de precipitaciones.

Así, "A night with Paul Anka" se realizará el viernes 7 de noviembre, desde las 20:30 horas, y en el mismo recinto, ubicado en Avenida Santa María 5542, Vitacura.

"El artista, que ya se encuentra en Chile, mantiene su entusiasmo por reencontrarse con el público nacional y ofrecer un espectáculo inolvidable en la nueva fecha", detalló la producción.

Días atrás y en conversación con Cooperativa, Anka afirmó que "tal vez" regresará a Viña en 2026.