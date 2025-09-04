Pedro Aznar agendó tres shows en el Teatro Municipal de Las Condes

El cantante y multiintrumentista argentino Pedro Aznar, quien fuera parte de Serú Girán, anunció tres conciertos en Santiago, como parte de la extensa gira con que celebra su medio siglo de actividad musical.

Así, "Pedro Aznar 5.0 – 50 años de música Volumen 2", el espectáculo en formato unipersonal de Aznar estará los días 27, 28 y 29 de noviembre en el Teatro Municipal de Las Condes.

Las entradas -sin valores aún- estarán a la venta desde el mediodía del 8 de septiembre a través de www.tmlascondes.cl.