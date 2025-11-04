Por la COP30: Gilberto Gil reagenda su show en Santiago

El show que este 4 de noviembre daría el reconocido cantautor brasileño Gilberto Gil en Santiago fue reagendado para marzo próximo, "debido a su participación en la 30ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30)".

La nueva fecha es el 7 de marzo de 2026, en el mismo escenario: Movistar Arena.

Gil, quien fue ministro de Cultura de su país, está presentando un show denominado "TEMPO REI", en el que repasa sus más de seis décadas de carrera musical, en el marco de su tour de despedida de la actividad musicial.