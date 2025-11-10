Síguenos:
Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

Ricardo Montaner vuelve a Chile en 2026: Fecha, recinto y entradas

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los boletos tienen valores entre 40.775 y 180.575 pesos, según la ubicación.

El cantante venezolano Ricardo Montaner confirmó un show en Chile para el próximo año, en el marco de la gira "El Último Regreso Tour", y que tendrá como escenario el Movistar Arena de Santiago.

El también otrora animador del Festival de Viña del Mar se presentará el jueves 4 de junio en el recinto del Parque O'Higgins, en un concierto con entradas a la venta a través de Puntoticket.

Los boletos tienen valores entre 40.775 y 180.575 pesos, según la ubicación en el arena, que fue dividida en 13 sectores.

De 68 años, Héctor Eduardo Reglero Montaner inició su carrera en la música en 1973, pero como baterista de una banda de rock de Maracaibo.

En ese grupo, y al año siguiente, debió oficiar de cantante por la ausencia del vocalista titular, hito que marcaría su futuro, pues exploraría el mundo de la balada como intérprete, lanzando varios singles entre 1976 y 1982; publicando en 1983 "Cada día", su primer disco.

