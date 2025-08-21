Rüfüs Du Sol vuelve a Chile en 2026: Fecha y recinto confirmados

El grupo Rüfüs Du Sol anunció su regreso a Chile con un único show en solitario fijado para 2026.

El proyecto integrado por Tyrone Lindqvist, Jon George y James Hunt retornará al país en el marco de la gira promocional de su álbum "Inhale / Exhale", y tras completar con éxito el tramo norteamericano de su recorrido.

El trío australiano se presentó en Chile este año como uno de los cabeza de cartel del festival Lollapalooza.

Fecha, recinto y entradas

El concierto de Rüfüs Du Sol en Chile quedó agendado para el 22 de febrero en el Movistar Arena.

Las entradas se pondrán a la venta este lunes 25 de agosto en sistema Puntoticket.