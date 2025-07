San Valentín 2026: Los Vásquez tendrá especial show romántico

Los Vásquez, el dúo de "pop cebolla" integrado por los hermanos Ítalo y Enzo Vásquez, anunció un especial concierto para 2026, porque se presentarán el Día de los Enamorados -el 14 de febrero próximo- en el Arena Monticello.

Los intérpretes de "Enamorado", "Tú me haces falta" o "No me quería" llevarán al escenario de San Francisco de Mostazal un especial repertorio para celebrar el amor, en esa particular jornada.

Las entradas, a la venta en Ticketmaster, tienes valores entre 39.100 y 97.750 pesos, según la ubicación.