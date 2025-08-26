Trío mexicano Latin Mafia regresa a Chile en octubre

Latin Mafia fue parte del festival Lollapalooza 2024 en Chile, y ahora el trío indie mexicano anunció un show en solitario en Santiago, como parte de su gira "Aún te odio y te extraño mucho tour".

De hecho, los conciertos de los hermanos Mike, Milton y Emilio de la Rosa por América Latina y Europa partirán justamente en la capital, el 15 de octubre en el Teatro Caupolicán.

Las entradas, a la venta en Puntoticket, tienen valores desde 34.500 pesos.