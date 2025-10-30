Síguenos:
Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

"What Is Love": festival noventero trae a Haddaway

El tema fue un éxito desde 1993, además impulsado por un recordado sketch de "Saturday Night Live".
Nestor Alexander Haddaway, conocido artísticamente como Haddaway, autor del éxito pop "What Is Love", es el principal nombre del cartel del show I Love 90s, que se realizará durante marzo de 2026.

La canción además musicalizó un histórico sketch del programa "Saturday Night Live".

Junto al trinito-alemán aparecen otros nombres del pop de la década de 1990, como Jenny, del grupo Ace of Base; La Bouche, Dr. Alban, Proyecto Uno, Snap!, Daisy Dee de Technotronic y Corona, entre otros.

El festival, parte de una franquicia española, se realizará el 29 de marzo de 2026 en Espacio Riesco, y tiene entradas a la venta a través de Puntoticket, con valores desde 51.750 pesos en preventa.

