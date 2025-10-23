Pase Cultural ofrecerá descuentos para conciertos nacionales de Lotus

El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y la productora Lotus anunciaron una alianza para los usuarios del Pase Cultural, iniciativa promovida por el Estado que busca darle accesibilidad a las actividades culturales.

El acuerdo permitirá a los poseedores de este pase acceder a diversos descuentos para los conciertos nacionales que Lotus tiene programados para los próximos meses.

Entre ellos destaca la presentación de Los Jaivas en el Estadio Nacional el próximo 7 de diciembre, el cual contará con 5.000 descuentos de un 50% sobre el valor del ticket.

Además los shows de DrefQuila y Joe Vasconcellos en el Movistar Arena del 2 y el 9 de noviembre, respectivamente, tendrán 2.000 descuentos de un 50% sobre el valor del ticket.

"La cultura también se escucha: está en cada canción, en cada historia que nos hace sentir parte de algo. Activar el Pase Cultural es abrir esa puerta para vivir la cultura, no solo verla pasar. Por eso celebramos que productoras como Lotus se sumen a esta iniciativa, acercando la música a más personas y fortaleciendo un derecho que nos hace mejores como sociedad", destacó la ministra Carolina Arredondo.

El Pase Cultural entrega un aporte de $50.000 a jóvenes que cumplan 18 años y a personas de 65 años durante 2025, pertenecientes al 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares. Los recursos pueden ser utilizados para adquirir entradas al cine, teatro, conciertos, libros, artesanías y otros bienes culturales, fomentando el ejercicio de los derechos culturales y el fortalecimiento del sector artístico nacional.