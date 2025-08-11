Síguenos:
Tópicos: Magazine | Personajes

Alfredo Castro y Pablo Chill-E protagonizan inesperado crossover

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El encuentro se podrá ver a través de un cortometraje.

El actor Alfredo Castro y el cantante Pablo Chill-E protagonizaron una inédita reunión para el registro de un cortometraje documental.

Titulado como "Únicos En Su Especie" y bajo la producción de Joia Magazine, el encuentro entre ambos artistas se produjo en distintos puntos de Santiago con una conversación "genuina y sin guión", asegura la producción.

"Lo que parecía un contraste radical entre generaciones y mundos diferentes, se convirtió en un diálogo profundo sobre temas como la muerte, la nostalgia y la vida en dictadura", agregaron.

"Uno nunca sabe lo que trae la gente... la depresión es una enfermedad muy bastarda", es parte de las frases que Pablo Chill-E dirá en esta película.

El estreno de "Únicos en su especie" será este jueves 14 de agosto en el Centro NAVE en el Barrio Yungay.

