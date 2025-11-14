Angie Alvarado confirma el nacimiento de su primer hijo
La exchica reality, radicada en Australia, compartió tiernas postales del recién nacido.
La exchica reality, radicada en Australia, compartió tiernas postales del recién nacido.
La exchica reality Angie Alvarado, que se encuentra viviendo en Australia, confirmó el nacimiento de su primer hijo.
A través de su cuenta de Instagram, la hija de Anita Alvarado compartió tiernas postales del recién nacido, además de otros registros del parto.
"Bienvenido a nuestro mundo Rodolfo Kamke Alvarado! eres el regalo más lindo que Dios nos dio", escribió en la descripción del posteo.
Por su parte, Rodolfo Kamke, su esposo, comentó: "Te amo hijo gracias por traernos esta infinita felicidad y alegría y a la Mamá más power del mundo, te amo".
Tras la publicación, la pareja recibió varios mensajes de felicitaciones y buenos deseos, incluyendo a figuras como Alison Mandel, Michelle Carvalho, Mariela Sotomayor y Xephora Alvarado, hermana menor de Angie.
Cabe recordar que Alvarado y Kamke -quien es administrador de empresas de profesión-, contrajeron matrimonio en Sidney durante junio de 2023.
Ver esta publicación en Instagram