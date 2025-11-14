Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago27.7°
Humedad31%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Magazine | Personajes

Angie Alvarado confirma el nacimiento de su primer hijo

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La exchica reality, radicada en Australia, compartió tiernas postales del recién nacido.

Angie Alvarado confirma el nacimiento de su primer hijo
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La exchica reality Angie Alvarado, que se encuentra viviendo en Australia, confirmó el nacimiento de su primer hijo. 

A través de su cuenta de Instagram, la hija de Anita Alvarado compartió tiernas postales del recién nacido, además de otros registros del parto. 

"Bienvenido a nuestro mundo Rodolfo Kamke Alvarado! eres el regalo más lindo que Dios nos dio", escribió en la descripción del posteo. 

Por su parte, Rodolfo Kamke, su esposo, comentó: "Te amo hijo gracias por traernos esta infinita felicidad y alegría y a la Mamá más power del mundo, te amo". 

Tras la publicación, la pareja recibió varios mensajes de felicitaciones y buenos deseos, incluyendo a figuras como Alison Mandel, Michelle Carvalho, Mariela Sotomayor y Xephora Alvarado, hermana menor de Angie. 

Cabe recordar que Alvarado y Kamke -quien es administrador de empresas de profesión-, contrajeron matrimonio en Sidney durante junio de 2023. 

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada