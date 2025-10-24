Anita Reeves revela sueño que Felipe Camiroaga no pudo concretar: "Quiso traer una niña"

La actriz Anita Reeves se refirió al fuerte vínculo que tuvo con el fallecido animador Felipe Camiroaga, a quien dio clases de actuación al compartir pantalla en la teleserie "Jaque Mate".

En un adelanto de "Podemos Hablar", que se emitirá este viernes a las 22:30 horas, la intérprete indicó que con el querido comunicador "nos hicimos más que amigos, fui su madre putativa. Mi relación con él fue muy cercana, yo lo llevé al campo que después compró en Chicureo, yo le decía a él 'tú eres el halcón de Chicureo'".

Además de mencionar que Camiroaga era "muy querido por las señoritas", la artista recordó un desconocido sueño que este no alcanzó a concretar.

"Le quedó algo pendiente: él quiso traer una niña de Haití. Me dijo 'voy a traer una niña de Haití'. No lo hizo, no sé qué pasó, quería adoptar niños, quería tener hijos", compartió.

Respecto al trágico accidente que costó la vida de la figura televisiva -y otras 20 personas a bordo de un avión de la FACH-, Reeves confesó que, al principio, le costó creer que Felipe había muerto.

"Al comienzo yo no lo creí, encontraba tan absurdo, tan raro, no quise creerlo... Después dije 'si esta cosa está pasando, fue un accidente y conociendo a Felipe debe estar por ahí, tratando de ayudar a la gente. Ya cuando me di cuenta de que no había caso, me quedé congelada, traté de entender porque toda la gente que iba en ese avión, eran todos tan buenas personas, además, iban hacer cosas lindas", agregó.