Cristián Campos descarta reconciliación con sus hijos: "El daño está hecho"

Cristián Campos se sinceró sobre la quiebre de su relación con sus hijos Pedro y Antonio, quienes decidieron apoyar a su hermana Raffaella di Girolamo en la querella por abuso sexual contra el actor.

En una entrevista exclusiva con "Only Fama" de Mega, el intérprete abordó la demanda por daños y perjuicios contra la psicóloga y la Fundación Para la Confianza, señalando también que no tiene intenciones de reconciliarse con sus retoños.

"No depende de mí. Yo siempre fui un papá muy militante, muy fanático diría yo, sobre protector y estuve con todas las pilas del mundo. Cuando esto ocurrió ellos cortaron conmigo, yo di una última oportunidad y me comuniqué con ellos, hace un año", partió diciendo.

Bajo esta línea, el artista indicó que su principal molestia con los también actores -frutos de su matrimonio con Claudia di Girolamo- se debe a la distancia que estos tomaron con Julieta, la hija que comparte con María José Prieto, su actual esposa.

"Les dije 'ustedes pueden pensar lo que quisieran, son gente grande, pueden dejarse engañar y manipular como quieran, pero su hermana chica no tiene que pagar ninguna culpa por ustedes lo que creen que yo pude haber hecho. Sean hombrecitos y háganse cargo de ella'", relató.

Y añadió que "esa fue la última comunicación que tuve, y ellos no contestaron. Ahí a mí se me cortó el elástico, no me voy estar tomando cafecito ni invitando a almorzar. Ellos tomaron una decisión que parece irreversible".

Respecto a la posibilidad de que Antonio y Pedro lo contacten en un futuro, Campos fue enfático: "No, mañana no, a mí se me tiene que pasar la rabia, y a mí se me demora en pasar una rabia como esta", afirmó.

"Y una decepción, porque es rabia con tristeza. Así es que no es tan fácil. Y el daño está hecho. No puedo aceptar que le hayan hecho eso a mi hija, eso me cuesta tragarlo, elaborarlo", sentenció.