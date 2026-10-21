De leer el tiempo a animar Viña: el pasado en TV de Pamela Hodar, madre del nuevo vocero

El nuevo vocero del gobierno de José Antonio Kast, Gonzalo Arenas, guarda vínculos con el mundo del espectáculo gracias al trabajo que realizó su madre.

Pamela Hodar, madre del nuevo subsecretario, tuvo una destacada carrera televisiva durante la década de los '80, con participaciones en los programas más importantes de la época.

En 1981 comenzó con la lectura del tiempo en el canal Teleonce (hoy Chilevisión) y un año después se desempeñó en el noticiero matinal "Panorama". En 1984 animó la preselección chilena para la OTI y fue contratada por TVN para conducir el noticiero "60 Minutos".

Su mayor hito se produjo en 1985, cuando comenzó como coanimadora del Festival de Viña del Mar junto a Antonio Vodanovic. Allí se mantuvo durante cinco años y se convirtió en la mujer con más presencias animando el evento.

Hodar llegó al mundo político en 2004, cuando fue electa como militante UDI para el concejo municipal de Concón. Entre 2008 y 2020 ejerció durante tres períodos como concejal gremialista en Viña del Mar, teniendo relación con el Festival ahora como autoridad comunal.

En 2024 en tanto, fue electa como concejal por Las Condes, ahora como militante del Partido Republicano.