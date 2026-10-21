Exdiputado UDI Gonzalo Arenas fue designado vocero de Gobierno

La Dirección de Prensa de la Presidencia confirmó este miércoles la designación del exdiputado UDI Gonzalo Arenas como "nuevo Subsecretario Segegob y Vocero de Gobierno".

El nombre del exparlamentario había trascendido hace algunos días, en medio de una acentuada caída de la aprobación al Ejecutivo en las encuestas, y de críticas públicas del oficialismo hacia el manejo de las comunicaciones: particularmente, a la falta de un portavoz permanente en La Moneda.

Tras la salida de Mara Sedini, esta labor recayó de forma discontinua en el ministro y el subsecretario del Interior, Claudio Alvarado y Máximo Pavez; ambos, militantes de la UDI.

Arenas arriba a la administración Kast como en reemplazo del subsecretario Segegob José Francisco Lagos -exdirector ejecutivo del conservador Instituto ResPublica- quien "seguirá colaborando con el Presidente de la República en diversas materias", indicó en un comunicado el Gobierno, sin especificar dichas nuevas tareas.

Gonzalo Arenas llegó pasadas las 7:00 de esta mañana al Palacio de La Moneda, fue recibido por Claudio Alvarado y sse reunió con el Presidente José Antonio Kast.

No entregó declaraciones a la prensa, pero se espera para esta misma jornada su primera vocería oficial.

Abogado, exparlamentario, historiador

Gonzalo Arenas Hödar está casado y es padre de tres hijos. Nació en Valparaíso en 1972. Es hijo del militar Juan Arenas y de Pamela Hödar, concejala republicana por Las Condes que antes fue edil en Viña del Mar, animadora de televisión y del Festival de Viña.

Es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Historia por la Universidad de Los Andes y doctor en Historia por la Universidad Autónoma de Madrid.

Fue diputado por el antiguo Distrito 48, de la Región de La Araucanía, durante dos períodos, entre 2006 y 2014, y presidió la Comisión de Economía de la Cámara.

Posteriormente fue asesor especial de Asuntos Indígenas y asesor en la Secretaría General de la Presidencia y el Ministerio del Interior durante el segundo Gobierno del Presidente Sebastián Piñera. Aunque fue parte del movimiento gremialista en la UC y luego militante UDI, ahora como independiente es considerado más cercano a las ideas del Partido Republicano.

Desde junio de 2024 se desempeñaba como decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad San Sebastián, cargo que asumió en reemplazo de Andrés Chadwick.

Como historiador, su trabajo se ha centrado en la figura de Diego Portales y en la evolución política e intelectual de Chile. En esa línea, es autor de varios libros: "Virar derecha: Historia y desafíos de la centroderecha en Chile (2014), "La memoria portaliana" (2017), "Antonio Varas de la Barra (1817-1886): cartas, documentos y testimonios" (2019), "Diego Portales y la tradición política portaliana (2023), "El ministro Antonio Varas y el proyecto político monttvarista (1817-1886)" (2024) y "La Unidad Popular y la crisis de la democracia en Chile 1969-1973 (2025).