Fallece Gerardo Arteaga Oehninger, creador de Fantasilandia y Happyland

Este jueves 14 de agosto se dio a conocer el fallecimiento, a los 81 años, del empresario Gerardo Arteaga Oehninger, creador de Fantasilandia, Happyland y Mundo Mágico.

El deceso fue confirmado por su familia a través de un comunicado: "Gerardo Arteaga Oehninger deja una huella imborrable en la historia del entretenimiento nacional", comienza el texto.

"Su visión emprendedora y pasión por entregar alegría a personas de todas las edades, transformaron a Fantasilandia, como también a Happyland, en íconos de la diversión familiar, marcando a varias generaciones con momentos inolvidables", se lee.

La declaración pública también resaltó su trayectoria como empresario agrícola y exportador de fruta premium desde Paine, así como su participación en el ámbito gremial, donde ocupó cargos como vicepresidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), dirigente de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) y presidente de la Feria Internacional de Santiago (FISA).