Fortnite incorporará contenido de Lisa en su nueva temporada

Fortnite Festival anunció que LISA, cantante y figura del pop internacional, será el ídolo central de su nueva temporada a partir del 29 de noviembre, como parte de la estrategia del videojuego por sumar artistas con presencia global en sus contenidos temáticos.

La artista encabezará el pase musical Fama Estelar, donde aparecerá con nuevos atuendos y con su canción "FUTW (Vixi Solo Version)". Al adquirir este pase, los jugadores obtendrán de inmediato el atuendo Marta Melodía, junto a objetos asociados a la estética musical del modo Festival.

Entre las recompensas progresivas del pase se encuentra el atuendo LISA Rockstar, acompañado del micrófono Voz de LISA Rockstar, elementos que se desbloquean a medida que avanza el juego.

El pase incluye además pistas de improvisación prémium, entre ellas "FUTW (Vixi Solo Version)", junto con composiciones de otros artistas. Este paquete amplía el catálogo disponible para la modalidad musical del título.

De manera paralela, la tienda del videojuego añadirá un atuendo adicional de LISA, inspirado en su álbum "Alter Ego", junto con las pistas "Rockstar" y "New Woman", que complementan el contenido asociado a su participación.