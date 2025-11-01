Heidi Klum vuelve a reinar en Halloween con impactante disfraz de Medusa

La modelo Heidi Klum volvió a convertirse en la protagonista indiscutida de Halloween.

En su tradicional fiesta, realizada en Nueva York, la también presentadora se transformó en Medusa, criatura mitológica reconocida por las serpientes en sus cabellos.

"Para #HeidiHalloween 2025 puse mi mirada en traer un monstruo clásico al mundo moderno, y Medusa era irresistible... icónico, misterioso, feroz. Su leyenda y el arte que ha inspirado demuestran lo inquietante y eterno que es su poder", comentó en sus redes.

Asimismo, la alemana compartió el proceso completo de creación del disfraz, desde el maquillaje hasta el montaje final: una figura imponente, mitad humana y mitad serpiente, que dejó a todos los asistentes sin aliento.

La celebración de la alemana, que suele hacer disfraces de alto nivel, es considerada una de las más esperadas por el mundo del espectáculo, reuniendo a celebridades, diseñadores y artistas que cada año compiten por lucir los atuendos más originales.

En años anteriores, Klum ya había sorprendido con disfraces de gusano gigante, Cleopatra y hasta E.T., coronándose como la reina de Halloween.

