Hermana de Fran Virgilio lanza indirecta a Karol Lucero

A través de redes sociales, Ignacia Virgilio -hermana de Fran, la ex de Karol Lucero- envió una indirecta al comunicador.

En su cuenta de Instagram, la joven compartió un clip donde baila al ritmo de "La Perla", canción de Rosalía donde describe a una expareja deshonesta y llena de "red flags".

"No tengo ex, pero sigue siendo perfecta para el ex de mi hermana", escribió en el vídeo, haciendo referencia al exYingo.

En concreto, la parte del tema que está en el posteo de la joven dice: "Por fin vas a terapia, vas al psicólogo y también psiquiatra. Pero de qué te sirve si siempre mientes más que hablas. Te harán un monumento a la deshonestidad".

"No me das pena. Quien queda contigo se drena. Siempre se autoinvita. Si puede vive en casa ajena. Red flag andante, tremendo desastre", se escucha al final.

Cabe recordar que Fran y Lucero contrajeron matrimonio a finales del año pasado, en una ostentosa ceremonia que incluyó la llegada de la pareja en un globo aerostático y fuegos artificiales.

Sin embargo, la relación llegó a su fin hace unos meses, cuando Ilaisa Henríquez reveló haber tenido un affaire con el exlocutor radial, el que terminó siendo reconocido por este.