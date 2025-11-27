Inna Moll se casa: anunció su compromiso con su pareja, Charlie Frettlohr

La influencer Inna Moll anunció su compromiso con Charlie Frettlohr, su pareja hace más de tres años.

A través de Instagram, la Miss Chile - que quedó no logró quedarse con la corona Miss Universo, pese a ser una de las 12 semifinalistas- compartió postales de la propuesta de matrimonio, que tuvo lugar en Koh Samui, Tailandia.

"Hoy celebrebramos un capítulo maravilloso de nuestras vidas. El hombre que derribó mis dudas, mis miedos y mis barreras con paciencia y verdad. Él me enseñó que amar no es perderse, sino encontrarse. Que puedo volar alto en mis sueños porque él siempre estará ahí, creyendo en mí. Y eso...vale más que todo", escribió en la descripción del posteo.

En línea con lo anterior, la modelo señaló que inician "un camino lleno de luz, respeto y sueños compartidos", además de recalcar que "ninguna corona define a una mujer. Ningún título, ninguna competencia y mucho menos, ningún estado civil puede determinar quién eres o cuánto vales".

"Me caso con el corazón lleno y la frente en alto. Porque ser esposa no me hace menos libre, porque estar soltera no te hace menos completa, y porque ser mamá no debería jamás ser impedimento, nos hace mujeres más fuertes y capaces", agregó

Finalmente, Moll añadió que "se vienen cosas hermosas y estoy lista para vivirlas desde el amor, la autenticidad y la fuerza que como mujer llevo dentro".

¿Quién es Charlie Frettlohr, pareja de Inna Moll?

De origen mexicano y radicado en Miami, Charlie Frettlohr se dedica al arriendo y venta de yates de lujo, operando en dicha ciudad, Cancún y Cabo San Lucas.

Si bien, el empresario mantiene un perfil mediático, se describe como "creador digital", compartiendo imágenes relacionadas con el mundo náutico y los viajes.