Jimmy Kimmel rompió récords de audiencia en su regreso a la TV

El regreso del programa nocturno de Jimmy Kimmel tras una semana de suspensión rompió récords de audiencia con 6,3 millones de telespectadores en la cadena estadounidense ABC.

Fue su programa habitual más visto, solo superado por los especiales que se emitieron inmediatamente después de la Super Bowl de 2006 y de la gala de los Óscar de 2014.

Según el medio especializado Variety, esa emisión representó un incremento del 343 % respecto a la audiencia media registrada en la pasada temporada.

Ese récord se batió además pese a que tanto Nexstar como Sinclair, dos conglomerados de televisión locales que también emiten el programa, decidieron mantener el boicot, por lo que Jimmy Kimmel Live! no estuvo disponible en el 23 % de los hogares.

El propio Kimmel había bromeado con el interés que anticipaba que iba a recabar su vuelta tras haber sido cancelado por sus comentarios sobre el asesinato del activista ultraconservador Charlie Kirk, sobre el que apuntó que los republicanos estaban intentando sacar rédito político.

El presidente, Donald Trump, había subrayado que la suspensión de su programa se debió en verdad a que el humorista no tenía ni talento ni audiencia. "Esta noche sí la tengo", señaló el presentador en su monólogo de regreso.

En la cuenta oficial del "late-night" en Youtube el clip ya acumula casi 20 millones de visualizaciones, siendo el monólogo más visto del presentador.