Juan Pedro Verdier y su reconciliación con Karen Paola: "Fue una explosión de amor"

Tras separarse a inicios de año, Juan Pedro Verdier se sinceró sobre su reconciliación con Karen Paola.

En conversación con Cooperativa, el comunicador -que se encuentra dentro del reality "Mundos Opuestos" de Canal 13- abordó su "reencuentro" virtual con la cantante, con quien pudo comunicarse en el encierro a través de una emocionante videollamada.

"Cuando pude hablar con ella, toda esta tensión se transformó en una explosión de amor y decirle lo mucho que la extrañaba", confesó.

Asimismo, el exchico Mekano afirmó que, pese al quiebre, el cariño y la conexión entre ambos nunca desaparecieron.

"Siento que a ambos nos pasó un poco lo mismo, que fue como la necesidad de que el otro supiera que nos queríamos mucho y teníamos ganas de retomar nuestra relación, pero también nuestra comunicación, nuestras conversaciones, los momentos de disfrutar juntos que de repente se acabaron de un momento a otro", expresó.

Una segunda oportunidad con Karen Paola

Respecto a lo que sigue en su relación con la artista -con quien comparte un hijo de 18 años-, Verdier aseguró que ya están pensando en agrandar la familia.

"Al poder verla en el llamado, siento que casi no hubo como una introducción de volver a conversar sobre la vida en pareja o algo de a poquito, sino que fue inmediatamente te amo, me quiero casar contigo, tengamos otro hijo", dijo emocionado.

Además, el participante del reality añadió que este proceso le permitió valorar lo esencial y convencerse de que su relación merecía una nueva oportunidad.

"Me hizo dar cuenta no solo de que era viable retomar la relación, sino que era algo que era lo que más me importaba a mí en mi parte personal, amorosa, y también que estaba dispuesto a sortear las dificultades que ocurrieran con el fin de poder resolver los problemas que nos aquejaban y poder estar juntos finalmente", concluyó.