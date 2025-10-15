Kevin Federline revela la infidelidad de Britney Spears con una bailarina

El exesposo de la cantante y DJ Kevin Federline publicará próximamente su libro de memorias, "You Thought You Knew", donde comparte episodios inéditos de su vida junto a Britney Spears, con quien estuvo casado entre 2004 y 2006.

En un adelanto difundido por Us Weekly, el músico relata el momento en que descubrió a la artista engañándolo, en un episodio ocurrido en mayo de 2004, durante la gira "Onyx Hotel Tour", apenas un mes después de haberse conocido. La pareja salió a celebrar con bailarines y músicos tras un concierto en Ámsterdam.

"Con el paso del tiempo, empecé a preguntarme por qué tardaba tanto", escribió Federline. Al buscarla, se encontró con una escena inesperada: "Allí estaba con una de las bailarinas. Britney estaba entre sus piernas, con las manos en la cara. Se estaban besando a fondo", relató.

Al ver esto, Federline quiso marcharse, pero la cantante le "empezó a pedir perdón, a prometer que no volvería a ocurrir, que no se daba cuenta de lo muy en serio que me tomaba lo nuestro". Decidieron continuar la relación bajo una condición: "Le dije que no estaba interesado en una relación que involucrara a más de dos personas".

La pareja se casó en septiembre de 2004, aunque la relación volvió a tambalear cuando Federline la sorprendió hablando con su exnovio Justin Timberlake un día antes del matrimonio. Aun así, tuvieron dos hijos: Sean Preston y Jayden James, nacidos en 2005 y 2006.

El matrimonio terminó poco después del nacimiento de Jayden, tras una solicitud de divorcio presentada por Spears por "diferencias irreconciliables".

Sobre este escrito, un representante de Spears comentó a Page Six que la artista "está muy molesta" por la publicación, señalando que "una vez más, otros se están beneficiando de su nombre".