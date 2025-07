Liam Neeson y Pamela Anderson desatan rumores de romance

Durante la premier de la película "¿Y dónde está el policía?", nueva versión de la cinta de 1988, Liam Neeson (73) y Pamela Anderson (58) desataron rumores de romance al mostrarse muy cariñosos en público.

Ahora bien, un miembro de la producción declaró a People que los actores están saliendo: "Es un romance en ciernes. Es sincero y está claro que están profundamente enamorados el uno del otro".

En este contexto, la fuente añadió que los intérpretes "están disfrutando de la compañía mutua", confirmando así la relación entre ellos.

Asimismo, Anderson y Neeson compartieron recientemente con sus respectivos hijos -Brandon (29) y Dylan (27) por parte de la ex "Baywatch"; y Michael (30) y Daniel (28) por parte del irlandés- en el estreno del filme, posando junto a ellos en la alfombra roja.

Cabe recordar que en 2009, el protagonista de "Búsqueda Implacable" perdió a su esposa, la también actriz Natasha Richardson, tras un accidente en un centro de esquí.

En tanto, la sex symbol se ha casado y divorciado en cinco ocasiones, siendo su romance con Tommy Lee, baterista de Mötley Crüe, uno de los más polémicos.

Pamela Anderson and Liam Neeson are each joined by their sons at #TheNakedGun premiere pic.twitter.com/e7RToPq9h4