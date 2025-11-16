Luksic fue a votar y en redes lo compararon con "Parived"

El multimillonario Andrónico Luksic, propietario de Canal 13 y varias otras empresas, compartió en redes sociales imágenes de su votación en Villa O'Higgins, en la Región de Aysén, y causó revuelo.

Y es que la apariencia del también dueño del Banco de Chile o la Compañía de Cervecerías Unidas no pasó desapercibida, generando comentarios por sus jeans, su camisa "leñadora" y el pelo con una cola.

"Se las da de Inti-Illimani histórico", "viejito lolein" y varias referencias a "Parived" fueron parte de los comentarios, pues muchos notaron algún parecido con Marco Antonio López, expareja de Tonka Tomicic.