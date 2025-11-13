Marité Matus demandó a su exesposo Camilo Huerta por fallido negocio

María Teresa "Marité" Matus interpuso una demanda en contra de su exesposo Camilo Huerta por un fallido negocio entre ambos, confirmando que su quiebre se produjo por temas económicos.

Según detalló un cercano a Matus a Lun, todo surgió cuando Huerta le propuso a su (en ese entonces) esposa invertir como negocio en un dispensario de cannabis medicinal en Colina. De acuerdo a esta fuente la mujer confió en el ex "Yingo", y le dijo que firmara y que luego formalizaran la sociedad de manera legal.

Sin embargo, eso nunca ocurrió y Matus recurrió al Juzgado de Letras de Colina para interponer una demanda. Allí le exige a su exesposo que "declare la existencia de una sociedad de hecho o, en su defecto, de mandato verbal con rendición de cuentas en contra de don Camilo Alberto Huerta Milos".

El documento también señala que "la demandante fue quien aportó el capital necesario, realizando transferencias bancarias, pagos directos a proveedores, emisión y entrega de cheques, y demás gestiones propias de una participación activa en el emprendimiento".

La demanda también señala que, en un punto de la relación, Huerta tuvo un cambio de actitud y aseguró que el dinero aportado por Matus se trataba de un préstamo, aunque indican que "esa tesis que nunca fue mencionada durante el desarrollo del negocio ni al momento de realizar los aportes".

Por su parte Camilo Huerta presentó a través de su abogada una excepción dilatoria por la ineptitud del libelo, la cual busca anular la demanda por inconsistencias. "La contraparte se limita a describir de forma totalmente vaga, confusa e inconexa", indica el documento.